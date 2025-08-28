Fenerbahçe’nin Devler Ligi Hasreti Devam Ediyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE VEDA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekizli takım Benfica’nın evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk maçı İstanbul’da 0-0 berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçın ilk yarısında yedikleri gol sonrasında pozisyon bulmakta zorlandı ve sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki serüveninin sonunu getirdi. Sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA’nın 2024-2025 sezonunda uygulamaya koyduğu lig aşamasına katılma şansını elde edemedi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda yer almıştı. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyonluk yaşamasına rağmen, UEFA nedeniyle ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezası aldı. Bu cezaların ardından Fenerbahçe, 2015’te Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elenerek Avrupa Ligi’nden devam etti. Böylece, Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla yükseldi.

AVRUPA LİGİ TECRÜBESİ

Fenerbahçe, Haziran 2009’dan bu yana statü değişikliği ile birlikte UEFA Avrupa Ligi gruplarında toplamda 8 sezon geçirdi. Sarı-lacivertliler, 7 sezonda üst tura yükselme başarısı gösterdi ve 4 kez grup aşamasını lider tamamladı. Geçtiğimiz sezon, uygulanan lig aşamasında ilk 24’e girerek play-off turuna yükseldi, ancak kupaya son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe, en başarılı dönemini 2012-2013 sezonunda yaşamış ve yarı finalde Benfica’ya elenerek finale katılma fırsatını kaçırmıştı.