Spor

Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Zeman Hastanede

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HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Zdenek Zeman, felç belirtileri gösterdiği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtalya basınındaki haberlere göre, güç kaybı ve konuşma bozukluğu yaşayan Zeman’ın felç şüphesiyle Roma’daki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

GÖZLEM ALTINDA BULUNUYOR

77 yaşındaki Çek teknik adamın durumunun stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu ifade ediliyor. Zeman’ın kardiyolojik ve nöroradyolojik testlerden geçeceği aktarıldı.

FENERBAHÇE’DE GÖREV YAPTI

Kariyeri boyunca İtalya’da Parma, Lazio, Roma ve Napoli gibi birçok takımda görev alan Zeman, 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe’de çalışmıştı. En son Pescara’yı yöneten tecrübeli teknik adam, Şubat 2024’te sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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