Fenerbahçe’nin Eski Yıldızı Geliyor

İKİ KUPA HEDEFİYLE SEZONU TAMAMLAMA PLANI

Galatasaray, sezonu çifte kupayla bitirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişte Fenerbahçe’de forma giymiş bir yıldız, transferdeki önceliğini Cim Bom’a vermiş durumda.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa emin adımlarla yaklaşan Galatasaray, Eyüpspor maçı için hazırlık yaparken aynı zamanda gelecekteki sezon için de çalışmalarına devam ediyor.

MUHAFAZA ÇALIŞMALARI VE YENİ KALECİ ARAYIŞI

Galatasaray, Türkiye’deki 14. yılını dolduran Fernando Muslera’ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Bu nedenle kaleci arayışları hızlandı. Sarı-kırmızılı kulübün gündeminde uzun süredir Eyüpspor’dan Berke Özer bulunuyor.