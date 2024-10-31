Fenerbahçe’nin Kış Transfer Hedefleri Belirlendi

FENERBAHÇE’DE 10 NUMARA TRANSFERİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe, kış transfer dönemine yaklaşırken, gündeminde 10 numara pozisyonunda görev yapacak bir yıldız oyuncu almak yer alıyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, transfer listesinde öncelikli olarak belirlediği 3 yıldız ile ilgili girişimlerine başlayacak. Yönetim, finansal imkanlar çerçevesinde seferberlik ilan edip, bu 3 yıldızdan birini kadroya katmaya yoğunlaşacak.

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER GÖZDESİ

Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco, Jose Mourinho’nun belirlediği hedef doğrultusunda kış transfer döneminde yapılacak çalışmalara erkenden start verdi. Özellikle 10 numara pozisyonunda Fenerbahçe’nin radarında olan 3 yıldız oyuncu arasındaki gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Bu isimlerden biri olan milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid’de beklediği süreyi bulamıyor. Eğer Real Madrid, Güler’i kiralamaya karar verirse, Fenerbahçe bu oyuncu için teklif yapmaya hazır. Jose Mourinho ise Arda Güler için eski kulübüyle bizzat görüşmelere başlama konusunda istekli. Ancak, bu transferin gerçekleşmesi için birçok İngiliz kulübünün yanı sıra Almanya’dan Leverkusen ve Dortmund ile İspanya’dan Sevilla’nın da devreye girmesi bekleniyor. Şu an için bu transfer bir ‘hayal’ olarak görülüyor ancak Fenerbahçe Yönetimi, fırsatlar sunulursa tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı.

DYBALA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Paulo Dybala, Roma’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Dybala’nın İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, Dybala’yı yaz döneminde bedavaya kaybetmek yerine ocak ayında kazançla göndermeyi tercih ediyor. Spor direktörü Mario Branco, kasım ayında Roma yöneticileriyle bir görüşme yapacak. Dybala’nın ikna edilmesinde en büyük avantaj ise Jose Mourinho olacak. Arjantinli yıldız, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini Mourinho ile geçirdi. Geçtiğimiz sezonda 56 maçta 24 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLEBİLİR

Ali Koç, bu yaz yapılan kongre sürecinde Brezilyalı yıldız Talisca’nın transferini tamamlamak için önemli adımlar attı. Ancak Mourinho’nun onay verememesi sebebiyle imza atılamadı. Son dönemde Talisca’nın transferiyle ilgili yeni dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe Yönetimi, eğer Arda Güler ve Dybala süreci sonuçsuz kalırsa 30 yaşındaki hücum oyuncusu için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Talisca’nın Al Nassr ile olan sözleşmesi 2026’ya kadar sürse de, Suudi ekibinin ligde al-Hilal’in 6 puan gerisinde kalması halinde yıldız oyuncuyu satma kararı alabileceği konuşuluyor.