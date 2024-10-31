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Spor

Fenerbahçe’nin Medina Transferinde Mutlu Sonu

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MUTLU SON

Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi sonunda sonuçlandı. Uzun süredir devam eden müzakerelerdeki belirsizliklerin ardından, Medina’nın Boca Juniors’a olan tutumu, kulübü ikna etmeye yetti. Boca Juniors’un, star futbolcunun resti sonrasında tutumunu değiştirdiği ve Fenerbahçe ile 15 milyon dolarlık ödeme planı üzerinde uzlaştığı söyleniyor.

KULÜP İKNA OLDU

Medina’nın transferindeki son gelişmeler, Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecan yarattı. Artık işlem tamamlanmış görünüyor ve futbolcunun yeni takımında sahaya çıkması için gün sayılıyor. Bu transfer, Fenerbahçe’nin kadrosuna önemli bir güç katacak ve gelecek hedefleri için büyük bir adım oluşturacak.

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