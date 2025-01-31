Fenerbahçe’nin Play-Off Hakkında Uyarı Yorumu

FENERBAHÇE, PLAY-OFF TURUNA YÜKSELİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Danimarka’nın Midtjylland takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan bu zorlu maçta 2-2’lik eşitlikle ayrılarak bir üst tura geçmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turuna adını yazdırıyor.

MUHTEMEL RAKİPLER BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin Play-off turundaki rakipleri, yapılacak kura çekimi sonrasında netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerin potansiyel rakipleri arasında Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ve Belçika’nın RSC Anderlecht takımları yer alıyor.

Fenerbahçe yönetimi, elde edilen Play-off sonucunun bir başarı değil, daha büyük hedefler için bir uyarı olduğunu belirtiyor. Bu durum, takımın önünde daha zorlu mücadeleler olduğunu gösteriyor.