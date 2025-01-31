Fenerbahçe’nin Rakibi Anderlecht Oldu

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEKİ KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi kapsamında son 16 play-off turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, bu aşamada karşılaşacağı rakibi Anderlecht olarak belirledi. Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, bu kurayı değerlendirdi ve transfere ilişkin sorulara yanıt verdi.

BRANCO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda, “Anderlecht lig tablosunda bizden yukarıda” sözleriyle rakibi değerlendirdi. Bu açıklamalarıyla birlikte, takımının mücadele gücüne yönelik beklentilerini ifade etti.