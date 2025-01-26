Fenerbahçe’nin Skor Farkını Azaltma Hedefi

BAHİS PROGRAMINDA GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARI

İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok tercih edilen bahislerini ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için yaptıkları yorumları derledik. Maçların heyecanını, Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşayın. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de!

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇI YORUMLARI

Fenerbahçe – Göztepe mücadelesi, Misli’nin “Şampiyon Oran” bülteninde yer alıyor ve “Canlı Sohbet” seçeneği sunuyor. Misli üyelerinin %35’i bu karşılaşmadan Fenerbahçe’nin galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Safa Can Konuksever, bu maçla ilgili düşüncelerini şöyle paylaşıyor: “Karşılıklı Gol Var. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçı belki de… Fenerbahçe, hafta içinde zorlu bir Lyon maçı oynadı. Avrupa’da gidişat pek parlak değil. Ancak ligde kesinlikle takılmamaları gerekiyor. Oyun olarak bence hala problemli Sarı-Lacivertliler. Göztepe ise sezonun flaş takımlarından. Özellikle Romulo performansıyla fark yaratıyor. Taha ve Doğan sakatlıkları nedeniyle yok. Hem Fenerbahçe hem de Göztepe bu maçta skor üretecektir.”

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMLARI

Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşması da Misli’nin “Şampiyon Oran” bülteninde bulunuyor ve “Canlı Sohbet” seçeneği sunuyor. Misli üyelerinin %52’si bu maçta Beşiktaş’ın galip geleceğini tahmin ediyor. Misli Yazarı Tutmaz Tahminler, görüşlerini şöyle aktarıyor: “Deplasman 1.5 Üst. Beşiktaş, öyle bir Bilbao maçı oynadı ki, bugün kime sorarsan sor Beşiktaş bu maçı kazanır der. Ben de aynı fikirdeyim. Bilbao’ya karşı oynadıkları topun yarısını bile oynasalar Antalyaspor’u yenerler. Antalya tarafında hoca değişikliği sonrası ilk iç saha maçı. Emre hoca da takımı bu maça iyi motive edecektir. Beşiktaş Bilbao’ya 4 atarken ekstra 4 tane de net gol kaçırmıştır. Burada Beşiktaş kazanır demektense en az 2 gol atar diyorum. Bu maçın 1-0 bitmesi çok zor. Beşiktaş’ın hücum gücü çok yüksek. Gerisi futbol şansına kalmış.”

LECCE – INTER MAÇI YORUMLARI

Lecce – Inter mücadelesi, Misli’nin “Şampiyon Oran” bülteninde yer alıyor ve “Canlı Sohbet” seçeneği mevcut. Misli üyelerinin %62’si bu karşılaşmadan Inter’in galip geleceğini belirtiyor. Misli Yazarı Alper Öcal’ın tercih ettiği tahmin ise: “2.5 Üst. Son üç maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Lecce, özellikle defansta sorunlar yaşıyor. Takımda Kean’nin sakatlığı ve Lamey’in durumu belirsizliğini koruyor. Inter, ligdeki son iki maçını kazanarak 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Simone Inzaghi’nin takımı, özellikle hücumda etkili bir oyun sergiliyor ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram gibi oyuncularla rakip defansları zorlayabilir. Takımda Bastoni ve Barella gibi önemli isimler formda. Gollü maç olur, Inter kazanır.”

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