Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Belli Değil

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de günler oldukça hareketli geçiyor. UEFA kadro bildiriminin son günü yaklaşırken, sarı-lacivertlilerin kadrosunu takviye etme çabaları devam ediyor. Ancak, teknik direktör konusundaki belirsizlik hala çözülmedi.

UEFA’DA YAŞANAN DENEYİMVE YENİ GÖRÜŞLER

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica’ya 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Takım, şu an için İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic gibi isimleri değerlendiriyor. Fenerbahçe yönetici Hamdi Akın, bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaparak sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında fikir verdi.

Elazığ’da 2 Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi yokuştan inerek önce iki araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Olayda, 4 kişi yaralandı.

