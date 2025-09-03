Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü Belli

TRANSFER DÖNEMİNDE FENERBAHÇE’NİN ATAĞI

Transfer döneminde hızlı bir şekilde hamleler yapan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson transferleri ile taraftarlarına büyük bir heyecan sunuyor. Ancak bu gelişmelerin yanı sıra, asıl dikkatleri çeken konu, Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’nin başına kimin geçeceği oldu.

YERLİ ADAYLARDA İSMİL KARTAL ÖNE ÇIKIYOR

Başkan Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho sonrası takımın yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Yerli teknik direktör adayları arasında en öne çıkan isim ise İsmail Kartal olarak göze çarpıyor. Deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kulübe dönüş yapmaya sıcak baktığı bilgisi edindi.