Fenerbahçe’nin Yeni Transfere Sakatlandı

FENERBAHÇE’DE ŞOK HABER

Fenerbahçe, orta sahasında defansif özelliklere sahip bir oyuncu ararken çareyi West Ham United’ın Meksikalı yıldızını kiralamakta bulmuştu. Sarı-lacivertli forma altında bir maçta görev alan Edson Alvarez’den milli arada beklenmedik bir haber geldi.

ALVAREZ SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadelenin 32. dakikasında takım kaptanı olarak sahada bulunan sarı-lacivertlilerin defansif orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle oyundan ayrıldı. Alvarez’in herhangi bir darbeye bağlı olmaksızın sakatlanması, endişeleri artırdı. Meksikalı futbolcunun hamstring sakatlığı geçirdiği düşünülüyor. Sağlık testlerinin ardından Alvarez’in durumu daha ayrıntılı bir şekilde açıklanacak.