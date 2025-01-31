Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Mimovic İstanbul’da

FENERBAHÇE, OGNJEN MIMOVIC İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Fenerbahçe, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında oynayan 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla prensip anlaşması yaptığını kamuoyuna duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, paylaşımlarda Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul’a gelmek üzere yola çıktığı anların yer aldığı bir fotoğraf da görüldü.

İSTANBUL’A İNİŞ YAPTI

Fenerbahçe’nin transferi Ognjen Mimovic’i taşıyan uçak İstanbul’a başarılı bir iniş yaptı. 20 yaşındaki defans oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi ve kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Ayrıca, Mimovic İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe atkısıyla poz vererek hayranlarının ilgisini çekti.