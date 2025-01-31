Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Mimovic İstanbul’da

FENERBAHÇE’DEN MİMOVIC TRANSFERİ

Fenerbahçe, Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşması sağladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, “Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Sırp sağ bek oyuncusunun İstanbul’a gelmek üzere uçakta çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı.

MİMOVIC İSTANBUL’A VARDI

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırarak Ognjen Mimovic’i taşıyan uçağın İstanbul’a iniş yaptığını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçirilip resmi sözleşmeyi imzalaması öngörülüyor. Mimovic, İstanbul Havalimanı’nda Fenerbahçe atkısıyla poz vererek transferin heyecanını gösterdi.