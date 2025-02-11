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Fenerbahçe’nin Yeni Yıldızı Filmi “Zaferin Rengi”

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ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

“Zaferin Rengi” filminde Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran ünlü oyuncu, duygularını dile getirirken “Öncelikle çok duygusal olduğum bir gün. Fenerbahçe stadında ismimin yazması, bir yıldızın içinde ismimin yazması şahane. Ne kadar onore olduğumu kelimelerle anlatamıyorum. Tüm camiaya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA YENİ BİR FIRSAT

Fenerbahçeli taraftarlar, StarFan projesi aracılığıyla kendi isimlerini ya da sevdiklerinin isimlerini stadın farklı yerlerinde yer alan yıldızlara ekleyebilme imkanına sahip olabiliyor.

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