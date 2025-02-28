Fenerbahçe’nin Yıldızı Levent Mercan Sakatlandı

LEVENT MERCAN’IN SAKATLIĞI TARAFTARLARI ÜZDÜ

Mourinho’nun son dönemlerdeki gözdesi, Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Levent Mercan ile ilgili son dakika gelişmeleri, taraftarları büyük bir heyecan içerisinde bıraktı! Sarı-lacivertli formayla bu sezon sahada adeta fark yaratan 24 yaşındaki genç futbolcu, antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Doktorlar, “2 hafta yok!” açıklamasında bulundu.

GÖZLER ONUN DÖNÜŞÜNE ÇEVRİLDİ

Şimdi tüm dikkatler, Levent Mercan’ın sahalara geri döneceği o heyecan verici ana yönelmiş durumda! 2 hafta sonra Levent Mercan, tekrar sahaya adım attığında, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşanacak ve taraftar yer yerinden oynayacak!