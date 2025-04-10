Fenerbahçe Nisan’da Kar Yağacak!

Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe, Sivasspor’un sahasında zorlu hava koşullarıyla karşılaşacak. Meteorolojik verilere göre, 13 Nisan’da Sivas’ta kar yağışı bekleniyor. Maç gününde kentte kar yağımının yanı sıra sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşmesi olası.

ÖNEMLİ KARAR TFF’DEN BEKLENİYOR

Lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip olan bu karşılaşmada, maç günü yapılan değerlendirmeler sonrası gözler erteleme kararının alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrilecek.