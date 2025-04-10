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Fenerbahçe Nisan’da Kar Yağacak!

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Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe, Sivasspor’un sahasında zorlu hava koşullarıyla karşılaşacak. Meteorolojik verilere göre, 13 Nisan’da Sivas’ta kar yağışı bekleniyor. Maç gününde kentte kar yağımının yanı sıra sıcaklıkların -4 dereceye kadar düşmesi olası.

ÖNEMLİ KARAR TFF’DEN BEKLENİYOR

Lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip olan bu karşılaşmada, maç günü yapılan değerlendirmeler sonrası gözler erteleme kararının alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrilecek.

ÖNEMLİ

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Gözaltına Alınan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan 139 öğrenciden 102'sinin serbest bırakılmasına karar verildi. Protesto olayı, gençler arasında geniş yankı uyandırdı.
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Abd Ve Rusya Heyetleri İstanbul’da İkinci Görüştü

İstanbul'da düzenlenen ikinci ABD-Rusya heyet görüşmesi, Rusya'nın Başkonsolosluğu'nda tamamlandı. Görüşmelerin içeriği hakkında detaylar henüz paylaşılmadı.

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