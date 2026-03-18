Fenerbahçe Olympiakos Karşısında Deplasmanda Kaybetti

EuroLeague’in 14. haftasının erteleme müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan’da Olympiakos ile karşılaştı. Olympiakos, bu mücadeleyi 104-87’lik skorla kazandı. Bu sonuç, EuroLeague lideri Fenerbahçe’nin 31. karşılaşmasında 9. mağlubiyeti anlamına gelirken, takımın bir sonraki maçı ise Olimpia Milano ile olacak. İkinci sırada bulunan Olympiakos ise 32 maçta 21. galibiyetini elde etti ve bir sonraki karşılaşmasında Baskonia ile yüzleşecek.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakem trio’sunu Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) üstlendi.

Olympiakos’un oyuncuları arasında walk-up 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2 ve Fournier 36 sayıyla öne çıktı. Fenerbahçe’de ise Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13 ve Birch 2 sayıyla maçta yer aldı.

PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın birinci periyodu 23-29, devresi 48-46 ve üçüncü periyodu ise 74-67 skorlarıyla tamamlandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Gündem

Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.
Gündem

Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde galibiyetin sevince yol açacağını, kaybetmenin ise derin üzüntü yaratacağını belirtti. Her sonucun duygusal etkisini vurguladı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirterek, takımla birlikte yaz sezonunu geçirmek istediğini ifade etti.
Gündem

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

İran medyasına göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani'nin vefatı resmi olarak onaylandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.