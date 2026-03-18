Fenerbahçe Olympiakos Karşısında Deplasmanda Kaybetti

EuroLeague’in 14. haftasının erteleme müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan’da Olympiakos ile karşılaştı. Olympiakos, bu mücadeleyi 104-87’lik skorla kazandı. Bu sonuç, EuroLeague lideri Fenerbahçe’nin 31. karşılaşmasında 9. mağlubiyeti anlamına gelirken, takımın bir sonraki maçı ise Olimpia Milano ile olacak. İkinci sırada bulunan Olympiakos ise 32 maçta 21. galibiyetini elde etti ve bir sonraki karşılaşmasında Baskonia ile yüzleşecek.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakem trio’sunu Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) üstlendi.

Olympiakos’un oyuncuları arasında walk-up 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2 ve Fournier 36 sayıyla öne çıktı. Fenerbahçe’de ise Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13 ve Birch 2 sayıyla maçta yer aldı.

PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın birinci periyodu 23-29, devresi 48-46 ve üçüncü periyodu ise 74-67 skorlarıyla tamamlandı.