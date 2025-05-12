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Fenerbahçe Paraya Düşkün Olmayacak

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YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalara başladı. Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği bazı yıldız isimlerle yolların ayrılmasına karar verildi. Ali Koç, önümüzdeki yıl güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflerken, bu oyuncu satışlarıyla kasaya yaklaşık 60 milyon Euro girmesi bekleniyor.

GİDECEK OYUNCULAR BELİRLENDİ

Fenerbahçe’de sözleşmeleri devam eden futbolcular Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski’ye gelen teklifler dikkatle değerlendirilecek. Yönetim, bu dört oyuncunun satışından en az 60 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor. Sezonun başında Fiorentina’dan kiralanan Amrabat’ın zorunlu satın alma opsiyonu, 13 milyon Euro karşılığında kullanılacak. Sarı-lacivertliler, Amrabat’ı daha sonraki süreçte 20 milyon Euro’ya satmak için görüşmelere başladı. Takımın golcü oyuncusu En-Nesyri ise Arabistan’a transfer olma yolunda ilerliyor. Beklentilerin altında kalan En-Nesyri’ye Al-Nassr’ın 35 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

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