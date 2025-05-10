Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

MAÇIN GELİŞİMİ

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede, Fenerbahçe takımının bir pozisyonda penaltı beklentisi tartışma yarattı.

PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın şutunun Opoku’dan sektiği ve Dzeko’nun önünde kaldığı sırada, Dzeko’nun vuruşu yandan dışarı gitti. Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda Opoku’nun elle oynadığına ve penaltı verilmesi gerektiğine inandılar.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu incelemek için ekrana gitti. VAR incelemesi sonrası Pakkan, oyunun devam etmesini sağladı.

Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gol sonrası hakeme el hareketi yaparak VAR incelemesi yapılması gerektiğini belirtti.