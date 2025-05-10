Fenerbahçe Penaltı İstedi, VAR Devam Etti

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede, konuk takım Fenerbahçe, belirli bir pozisyonda penaltı beklentisi içinde oldu.

FENERBAHÇE’NİN PENALTI BEKLENTİSİ

Maçın 55. dakikasında, Talisca’nın vuruşu Opoku’ya çarparak Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun yapmış olduğu bir vuruş, yandan dışarıya gitti. Fenerbahçeli oyuncular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğunu belirterek penaltı talep etti.

OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen bir uyarı sonrası VAR incelemesi yapmak üzere ekrana gitti. Yapılan incelemelerin ardından, Hakem Pakkan oyunun devam etmesine karar verdi.

MOURINHO’DAN TEPKİ

Fenerbahçe, bu pozisyonun hemen ardından, 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gol sonrasında hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR’a gitmesini talep etti.