Fenerbahçe Sağ Bek İçin Anlaştı

SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de son dönemde transfer gelişmeleri hızla devam ederken, ayrılıklar hakkında da bilgiler geliyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında zorlu fikstürü aşarak şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için çalışırken, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı sonuçlar almak istiyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe genç yıldız adayının transferinde sona yaklaştı. Osayi-Samuel’in yerini alacak isim de merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ HEDEFİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmanın önemi, lig etabındaki son maç olması nedeniyle büyük. Sarı-lacivertliler, bu maçtan en az 1 puan alarak play-off turuna yükselmeyi planlıyor. Süper Lig’de ise şampiyonluk özlemini sona erdirmek amacıyla çalışmalar sürüyor.

OSAYİ-SAMUEL’İN DURUMU

Fenerbahçe’de, sezon sonunda sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağlanamadı. Sabah’ta çıkan habere göre, Nijeryalı futbolcuya yeni sözleşme önerildi fakat Osayi henüz teklifi kabul etmedi. Sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel’in sözleşme durumu ve eski performansını yakalayamaması nedeniyle yeni sağ bek arayışlarına yöneldi.

YENİ TRANSFER OGNJEN MIMOVIC

Sports Digitale’nin haberine göre, Fenerbahçe, Kızılyıldız’da forma giyen Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardı. Sırp futbolcuya Premier Lig ve Fransa’dan teklifler olmasına rağmen, Mimovic’in tercihi Fenerbahçe oldu. Sağ bek olarak görev yapabilen Mimovic, bu sezon Kızılyıldız formasıyla 6 kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti ve Sırbistan Ligi’nde de 5 kez haftanın 11’ine seçildi.