Fenerbahçe, Sancho ile ilgileniyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi futbol alanında önemli değişiklikler yaşıyor. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, futbol direktörlüğü koltuğuna Leverkusen’den Devin Özek’i getirdi. Transfer sürecinde nasıl bir strateji izleyeceği merakla beklenen Fenerbahçe’nin gündeminde dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı.

JADON SANCHO İLE TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Manchester United’da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho’nun transfer şartlarını araştırıyor. Sarı-lacivertli takım, Sancho’nun sözleşmesi hakkında bilgi talep etti.

NAPOLI’NİN DE İLGİSİ VAR

Habere ek olarak, Serie A’nın güçlü takımlarından Napoli’nin de Sancho ile iletişime geçtiği bildiriliyor. Ancak, Sancho’nun istediği maaşın İtalyan kulübü için fazla olduğu belirtiliyor. Eğer Sancho, ücretinde bir indirim yapmazsa Napoli’nin yeni bir teklif yapmayacağı ifade ediliyor. Napoli’nin, oyuncudan yanıt beklediği ve kısa süre içinde kesin durumun netleşeceği vurgulanıyor.

Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’ni kazanarak önemli bir başarıya imza atan Chelsea’de 42 maçta görev yapan 25 yaşındaki Sancho, 5 gol ve 10 asist ile sezonu tamamladı. 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund’dan Manchester United’a transfer olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.