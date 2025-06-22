Fenerbahçe, Sancho’nun Şartlarını Sordu

Fenerbahçe, geride kalan sezonu Süper Lig’de ikinci sırada tamamladıktan sonra futbol alanında yeni bir yapılanma sürecine girmiş durumda. Kulüp, sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra futbol direktörlüğü görevine Leverkusen’den Devin Özek’i getirdi. Transfer stratejisinin nasıl şekilleneceği merak konusu haline gelen sarı-lacivertlilerin, gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.

JADON SANCHO’NUN ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu’ndan edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, bonservisi Manchester United’da bulunan Jadon Sancho’nun koşullarını öğrenmek için kulüple temasa geçti. Sancho, geçtiğimiz sezona Chelsea’de kiralık olarak devam etmişti.

NAPOLI DE DEVREDE

Aynı zamanda, Serie A ekiplerinden Napoli’nin de Sancho ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak Sancho’nun talep ettiği maaşın Napoli için fazla olduğu ve oyuncunun isteği doğrultusunda bir indirime gitmemesi halinde İtalyan kulübünün başka bir hamle yapmayacağı bildiriliyor. Napoli’nin, Sancho’dan gelecek yanıtı beklediği ve kısa süre içinde konuyla ilgili durumun netleşeceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Chelsea’de şu an oynayan 25 yaşındaki Sancho, Konferans Ligi’nde sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 42 maçta 5 gol, 10 asistlik bir performans gösterdi. 2021 yazında Dortmund’dan Manchester United’a transfer edilen Sancho için kulüp 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak değerleniyor.