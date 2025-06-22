Fenerbahçe, Sancho’nun Şartlarını Sordu

SÜPER LİG’DE HAREKETLİ GÜNLER

Futbolda yeni yapılanmaya giden ve Süper Lig’de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de yoğun bir dönem yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra futbol direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen’den Devin Özek’i atadı. Fenerbahçe’nin transfer stratejisi ve takımdaki güncel durum merak konusu olmaya devam ediyor.

MANCHESTER UNITED’DAN SANCHO

Son gelen haberlere göre Fenerbahçe, bonservisi Manchester United’da bulunan Jadon Sancho hakkında şartlarını sordu. Geçtiğimiz sezon Chelsea’de kiralık olarak oynayan Sancho’nun geleceği şimdiden spekülasyonlara yol açtı.

NAPOLI DE DEVREDE

Serie A kulübü Napoli’nin de Sancho ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Sancho’nun talep ettiği maaşın Napoli için fazla olduğu, bu nedenle indirime gitmemesi durumunda İtalyan kulübünün yeni bir girişimde bulunmayacağı bildirildi. Napoli, Sancho’dan gelecek yanıtı bekliyor ve durumun kısa süre içinde netleşeceği ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Chelsea’de geçtiğimiz sezon 42 maça çıkarak 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun 2021 yazında Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklarda Sancho’nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak kaydediliyor.