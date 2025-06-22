Fenerbahçe, Sancho’yu soruyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren ve yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe’de önemli değişimler yaşanıyor. Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, futbol direktörlüğü koltuğuna Leverkusen’den Devin Özek’i getirmişti. Transfer stratejisi merak edilen Fenerbahçe’nin gündemine flaş bir gelişme geldi.

SANCHO İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, bonservisi Manchester United’da bulunan ve geçtiğimiz sezon Chelsea’de kiralık oynayan Jadon Sancho’nun şartlarını sordu. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferini gündemine aldı.

NAPOLI DE DEVREDE

Aynı haberin devamında, Serie A ekibi Napoli’nin de Sancho ile görüşmeler yaptığı duyuruldu. Sancho’nun istediği maaşın İtalyan kulübü için fazla olduğu ve bu talepte bir indirime gitmemesi durumunda Napoli’nin yeni bir hamle yapmayacağı ifade edildi. Öte yandan Napoli’nin Sancho’dan haber beklediği ve yakın sürede durumun netlik kazanacağı belirtildi.

PERFORMANSI VE TRANSFER BEDELİ

Chelsea’de Konferans Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Sancho, sezon boyunca 42 maçta görev alarak 5 gol ve 10 asistle dikkat çekti. 2021 yazında 85 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund’dan Manchester United’a transfer olan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak değerlendiriliyor.