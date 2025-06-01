Fenerbahçe, Sezonu Kupsuz Tamamladı

FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK HAYALİ TAHMİN ETTİĞİ GİBİ GERÇEKLEŞMEDİ

Dünyaca tanınan teknik direktör Jose Mourinho ile sezonu şampiyonluk hedefiyle açan Fenerbahçe, yine de taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor. 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde edilen şampiyonluktan sonra, sarı-lacivertli takım 11 yıldır Süper Lig’i zirve noktasında tamamlama başarısını gösteremiyor. Bu sezon da üst üste dördüncü kez ikinci olarak ligi kapatıyor.

YENİ GENEL KURUL KİŞİLERİ BELİRLEYECEK

36 lig maçında 26 galibiyet, 6 berberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Fenerbahçe, taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Genel kurul üyeleri tarafından imza kampanyası başlatılmasının ardından, başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidilebileceğini duyuruyor.

DERBİLERDE AĞIR YENİLGİ YAŞANDI

Sezonu zirvenin 11 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, derbi karşılaşmalarında beklenen başarıyı gösteremedi. Ligin ilk yarısında evinde Galatasaray’a 3-1 yenilerek büyük bir darbe aldı. Deplasmanda ise Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. İkinci yarıda Galatasaray ile oynanan derbi maçında 0-0 berabere kalan Mourinho’nun ekibi, aynı rakibiyle Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı ve bu maçı 2-1 kaybetti. Son derbide evinde Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte taraftarlarına galibiyet sunamadı.

EUROPA’DAN ELENMEKTEN KURTULAMADI

Fenerbahçe, Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan başladı ve İsviçre’nin Lugano ekibini iki maçta da yenerek 3. tura yükseldi. Burada Fransa’nın Lille takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, uzatmalarda yediği golle elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Lig aşamasında 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak bu aşamayı 24. sırada tamamladı. Son 16 play-off turunda Belçika’nın Anderlecht ekibiyle eşleşip, iki maç sonunda elenerek çeyrek final şansını kaybetti.

KUPA HAZIRLIĞI VE SÜREÇ

Son dört sezonda Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu süreçte yalnızca bir kez Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanabildi. Jorge Jesus’un 2022-2023 sezonundaki liderliği döneminde, Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ligi tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası’nda finalde Başakşehir’i 2-0 yenerek mutlu sona ulaşmayı başarıyor. Fakat son iki sezonunu kupasız geçiriyor.

YILDIZ TRANSFERLERİ İVME KAZANDIRAMADI

Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu teknik direktör olarak atadıktan sonra birçok yıldız oyuncuyu da kadrosuna kattı. Sezon başında Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat ve diğer isimleri transfer eden sarı-lacivertli ekip, kış döneminde de takımını güçlendirdi. Ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başlamasına rağmen, sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından kopmuş durumda. 29. hafta maçlarından sonra zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indirirken, 32. haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kalıp, 34. haftada Beşiktaş’a 1-0 kaybederek umutlarını iyice azalttı. Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında 10, deplasman müsabakalarında ise 14 puan kaybetti.