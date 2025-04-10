Spor

Fenerbahçe Sivas’ta Kar Yağacak!

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SİVASSPOR’A KARŞI ZORLU MAÇ

Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe, Sivasspor’un sahasında zorlu bir maç yapacak. Meteorolojik verilere göre, 13 Nisan’da Sivas’ta kar yağışı olması bekleniyor. Sivas’ta maç günü, kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşme ihtimali mevcut.

MAÇTAN SONRA TFF’YE DİKKAT

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldığı için bu müsabaka oldukça önemli görülüyor. Maç günü yapılan kontroller sonrasında, olası erteleme ihtimali için gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) olacak.

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