Fenerbahçe, Sivas’ta Maç Kazandı

SIVAS’TAKİ STADYUMDA SIRADA KIZGIN BİR MÜCADELE VAR

Sivas’taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu, soğuk bir Nisan akşamında ateşli bir mücadelenin merkezine ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun taktiksel zekasıyla sahada yer alırken, Sivasspor’un dirençli oyununa karşı mücadele etti. Maçın başlama düdüğünden itibaren yüksek bir tempo görüldü, ancak asıl heyecan 42. dakikada yaşandı: Anderson Talisca, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Ceza sahasının dışından attığı şut, kaleci Ali Şaşal Vural’ın sağından ağlarla buluştu ve skoru 0-1 yaptı.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe hızla sahne aldı. 47. dakikada Edin Dzeko’nun ince pasıyla buluşan Dusan Tadic, topu boş kaleye yuvarladı ve skoru 0-2’ye taşıdı. Ancak Sivasspor oyundan kopmadı. 57. dakikada Efkan Bekiroğlu, uzak mesafeden attığı sert şutla Dominik Livakovic’i geçerek maça denge getirdi: 1-2. Sivas tribünleri büyük bir coşkuyla yandı, ama bu sevinç uzun sürmedi.

85. dakikada Sivasspor’un stoperlerinden Aaron Appindangoyé Radakovic, Youssef En-Nesyri’ye yaptığı faul sonrası son adam olarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum, Radakovic’in bu sezondaki 4. kırmızı kartı oldu. Maçın son anlarında ise 90. dakikada Tadic, uzak mesafeden gerçekleştirdiği ustaca bir vuruşla skoru 3-1’e yükseltti.