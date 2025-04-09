Fenerbahçe, Sivasspor Maçı İçin Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına öğlen saatlerinde düzenlediği antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü.

GRUP ÇALIŞMALARI VE MAÇ SIMÜLASYONU

Antrenmanın ilerleyen kısmında futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmaları yaptıktan sonra dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirdi. Antrenmanın tamamlanması ile futbolcular, bireysel programlarını uygulayarak günü noktaladı.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.