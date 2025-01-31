Fenerbahçe Son Dakikada Gol İptal Ettirdi

FENERBAHÇE’NİN ZORLU MÜCADELESİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında dün gece Danimarka’nın Midtylland takımına karşı bir maç yaptı. Sarı-lacivertli ekip, maçın 86. dakikasında yediği golle karşılaşmayı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. Ev sahibi takım 27. dakikada Diao’nın attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, 39. dakikada En-Nesyri’nin golüyle eşitliği sağladı.

MAÇTA DENGEYİ SAĞLAYAN GOLLER

İkinci yarının başında, Fenerbahçe 47. dakikada Dzeko’nun kaydettiği golle öne geçti. Ancak, 86. dakikada Andreasen’in attığı golle, Fenerbahçe bu kez maçı beraberlikle tamamlamak zorunda kaldı. Maç boyunca iki takım da iyi bir performans sergiledi ve sonuçta puanları paylaştı.