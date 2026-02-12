Fenerbahçe Tedesco İle Sözleşme Uzatma Görüşmelerine Başladı

EYLÜLDE YAŞANAN SÜPER LİG GELİŞMELERİ
Eylül ayında Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturan 40 yaşındaki İtalyan isim Domenico Tedesco’nun geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
SADETTİN SARAN, TEDESCO İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran, İtalyan teknik direktörle detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda Tedesco’nun mevcut sözleşmesinin uzatılması gündeme alındı.
3 YILLIK YENİ BİR ANLAŞMA
Domenico Tedesco’nun mevcut sözleşmesi, Haziran 2027’de sona erecek. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon Euro ücret alıyor.