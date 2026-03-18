Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TAKIMI TEBRİK EDİYORUM

Tedesco, açıklamalarına “Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum.” sözleriyle başladı.

KARAKTER KOYDUK

Zorlu bir iki gün geçirdiklerini belirten Tedesco, “Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık.” ifadesini kullandı.

DURUMUNA BAKACAĞIZ

Tedesco, Talisca’nın geri döndüğünü belirtirken, “Nene’nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent’in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor.” dedi.

ÖZEL BİR DURUM DEĞİL

Maç sırasında uygulanan oyun planının her zamanki bir uygulama olduğunu kaydeden Tedesco, “Bu akşama özel bir durum değil; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik.” şeklinde konuştu.

STABİL SİSTEMİMİZE DÖNECEĞİZİ UMUYORUM

Kendi sistemlerine döndüklerini dile getiren Tedesco, “Yanılmıyorsam 40 maç oynadık. Bunların 30-31’inde 4-3-3 sistemiyle oynadık. Bugün de köklerimize geri dönmeye çalıştık.” dedi.

ONLARLA İYİ İLİŞKİMİZ VAR

Son iki günde takım olarak çok fazla konuşma yaptıklarını vurgulayan Tedesco, “Sonuçta herkes hayal kırıklığı yaşıyordu. Takımla harika bir iletişimimiz var. Hem teknik heyetin oyuncularla, hem de oyuncuların teknik heyetle ilişkisi gayet iyi.” ifadelerini kullandı.

BİZ HER ZAMAN TOPUN BİZDE OLMASINI İSTİYORUZ

Takımda yapılan durum değerlendirmeleriyle ilgili de bilgi veren Tedesco, “Büyük takımda olduğunuzda bu normaldir, ligin son sırasında yer alan takıma kaybettiğinizde.” dedi.

FUTBOLDA HER ŞEYİN ÇOK ÇABUK DEĞİŞMESİ NORMAL

Son olarak kendisini iyi hissettiğini belirten Tedesco, “Futbolda her şeyin çok çabuk değişmesi normal. Önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek.” dedi ve sözlerini tribüne gelen taraftarlara teşekkür ederek tamamladı.

