Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

FENERBAHÇE SAMANDIRA’DA DÖNDÜ

Fenerbahçe, bir gün süren izninin ardından Samandıra’da yeniden bir araya geldi ve Trabzonspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklara kaldığı yerden devam etti. Şampiyonluk mücadelesinde kritik bir eşik olarak değerlendirilen bu karşılaşma öncesinde takımın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi. Dünkü antrenmanda futbolcuların son derece neşeli oldukları dikkat çekerken, idman oldukça yoğun bir tempoda gerçekleşti.

TEDESCO’NUN UYARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncularının azimli performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, taktik bölümde antrenmanı sık sık durdurarak futbolcularına çeşitli uyarılarda bulundu. Tedesco, Trabzonspor’un güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir şekilde anlatarak sahada nasıl bir oyun planı uygulanması gerektiğini pratik olarak gösterdi.

MERCAN ANTRENMANLARA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de futbolseverleri sevindiren bir gelişme daha yaşandı. 10 Ocak’ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan, uzun bir tedavi sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlamış oldu. 25 yaşındaki oyuncu, antrenmanın tamamında yer alarak herhangi bir sorun yaşamadığını bildirdi. Öte yandan, Brown’ın sakatlığının devam etmekte olduğu öğrenildi.

GALİBİYET İÇİN ÖZEL PRİM

Fenerbahçe Yönetimi’nin, gün içerisinde gerçekleştirilecek son idmanda takımı ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerin, teknik heyet ve futbolculara moral konuşması yaparak, kritik karşılaşma için özel prim duyurusu gerçekleştireceği bildirildi. Sarı-lacivertli ekip, son antrenmandan sonra saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket edecek ve Trabzon’a özel uçakla gidecek. Kafile, konaklayacağı otelde yerleşerek maç saatini bekleyecek.