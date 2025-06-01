Fenerbahçe, Türk Telekom’a Uzatmada Yenildi

Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalindeki ikinci maçında Türk Telekom ile karşılaştı. İlk maçı 89-68 kazanmış olan Fenerbahçe, uzatmaya giden mücadelede 85-77 mağlup oldu. Bu sonucun ardından seride durum 1-1’e geldi. Yarı finale yükselecek olan takım, üçüncü ve son maçta belirlenecek.

FENERBAHÇE MAÇA ÖNDE BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekip, maça etkili bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan ve hücumda etkili sayılar üretmeye başlayan Türk Telekom, çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi. Takımlar, soyunma odasına 39-34’lük Fenerbahçe üstünlüğüyle gitti.

Ankara temsilcisi, ikinci çeyrekte savunma direncini artırarak oyuna denge getirdi ve öne geçti. Periyot 56-56 eşitlikle tamamlandı. Son çeyreğinizin başından son dakikalarına kadar yaşanan çekişme sonucunda normal süre 72-72 sona erdi.

UZATMA DAKİKALARI BELİRLEYİCİ OLDU

Uzatma döneminde daha az hata yapan Fenerbahçe, maçı 85-77 kazanarak yarı final şansını son maça taşıdı. Maçın en skorer ismi, 26 sayıyla Türk Telekom’dan Braian Angola Rodas oldu.

SKOR DAĞILIMI

Türk Telekom: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

Fenerbahçe: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5.