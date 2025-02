Fenerbahçe Ve Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

FENERBAHÇE’DE ŞOV YAPILDI

Fenerbahçe’de Mourinho’nun sahaya sürdüğü kadro, Gaziantep’te etkileyici bir performans sergiledi. İrfan Can Kahveci, Tadic’in yerine ilk 11’de sahaya çıktı ve sahanın parlayan ismi oldu. İlk iki golde onun katkısı bulunuyor. Gazeteci Koray Durkal, “Bu dizilişte İrfan Can için en iyi pozisyon forvet arkası. En-Nesyri ve Talisca’nın arkasında sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı.” şeklinde yorumladı. Talisca’ya dair ise hem övgü hem de uyarı var: “Fiziksel olarak henüz tam hazır değil, ikili mücadelelerde zayıf. Ama o sol ayak, beklenmedik anlarda her şeyi çözer!” Fenerbahçeliler, bu etkileyici performansla çeyrek final öncesi umutluyken, bu durum kesinlikle dikkat çekiyor.

GALATASARAY’DA ENDİŞELER ARTIYOR

Bülent Timurlenk, Okan Buruk’u eleştirerek Galatasaray’ın durumunu değerlendirdi: “Galatasaray 23 hücum geliştirmiş olabilir ama maçın asıl görüntüsü, Eyüp-Başakşehir maçının 0-0’ını takımına duyuran Okan Buruk’un panik hali! Haftalardır negatif enerji sahadan silinmedi.” Timurlenk, bir haftada iki kulvarda elenmekten kurtuluşun tamamen şansa bağlı olduğunu belirtti. Galatasaraylı taraftarlar, “Hocam silkelen!” diye Haykırmaya başladı.

MOURINHO’NUN BAŞARISI GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Fenerbahçe tarafında ise Gürcan Bilgiç, Mourinho’ya yönelik övgülerini sürdürüyor: “Mourinho bu maçtan mutlu çıkar. Takım değişse bile onun kafasındaki disiplin ve kurgu sahada. Yenilen gole kızacak ama bu emek böyle bir hatayı hak etmedi.” Sarı-lacivertliler çeyrek final yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Taraftarlar, “Bu takım şampiyonluğa oynar!” diye coşkuyla haykırıyor.