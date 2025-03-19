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Fenerbahçe’ye Atletico Madrid’den Skriniar Talebi

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TRANSFER ÇALIMI İLE YENİ GÖZDE

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Galatasaray’a yönelik attığı “transfer çalımı”, Milan Skriniar’ın Atletico Madrid’in dikkatini çekmesini sağladı. Skriniar, 30 Ocak’ta sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra sergilediği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanıyor. Kısa süre içinde gösterdiği performans, Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone’nin sporcuya ilgi duymasına yol açtı.

SIMEONE’NİN HEDEFİ

Fichajes’in haberine göre, savunmanın merkezinde güçlü bir profil oluşturmak isteyen Simeone’nin, Slovak savunmacının ismini kulüp yönetimine önerdiği ifade ediliyor. 30 yaşındaki Skriniar’ın performansını Simeone ve ekibi dikkatle izliyor. Haberde ayrıca, deneyimli futbolcunun 15 milyon euroluk piyasa değerinin Atletico Madrid tarafından rahatlıkla karşılanabileceği vurgulanıyor.

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