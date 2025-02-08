Fenerbahçe’ye Fransa’dan Genç Kanat Transferi

FUTBOLDA YENİ FIRSAT: FENERBAHÇE İÇİN FRANSA’DAN TRANSFER MÜJDESİ

Fenerbahçe, transfer konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Süper Lig’de transfer sezonu sona ermeden yaşanan sıcak gelişmeler dikkat çekiyor. Foot Mercato’nun aktardığına göre, Fenerbahçe’nin gözlemcileri son dönemlerde Fransa 2. Lig takımlarından Dunkerque’de forma giyen Gessime Yassine’i izliyor. Henüz 19 yaşında olan kanat oyuncusu, Club Brugge ve US Gilloise gibi takımların da ilgisini çekiyor.

SAKATLIKLAR CAN SİKİYOR

Dunkerque’ün hisselerinin büyük bir kısmı, Samsunspor’un da sahibi olan Yüksel Yıldırım’a ait durumda. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda Erzurum FK ile oynadığı maçı 5-0 gibi net bir skorla kazansa da bu galibiyete sevinemedi. Maçta üç stoperin sakatlanması, takım için henüz günün kötü haberi oldu. Dışarıda yapılan MR incelemeleri sonucunda, Diego Carlos’un sağ diz iç yan bağlarında zedelenme olduğu ve en az bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GENÇ OYUNCULARIN GELECEĞİ

Djiku da sağ arka uyluk adalesindeki kısmi yırtık sebebiyle yaklaşık iki hafta forma giyemeyecek. diğer bir genç stoper Yusuf Akçiçek’in ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edildi. Yusuf’un 7 ila 10 gün boyunca takımdan ayrı kalacağı bildiriliyor. Fenerbahçe, bu sakatlıklarla mücadele ederken aynı zamanda transfer çalışmalarını da hızlandırma çabasında.