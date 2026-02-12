Fenerbahçe’ye Fred İçin Atletico Mineiro İlginç Teklif

FRED İÇİN YENİ GELİŞMELER

Transfer sürecinde takımdan ayrılacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar oluşan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Brezilya basınındaki haberlere göre, deneyimli futbolcunun, Atletico Mineiro’nun transfer hedefleri arasında olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER İÇİN EN BÜYÜK ENGEL

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Paulo Bracks, HG Play kanalında yaptığı açıklamada Fred ile irtibat kurduklarını doğruladı. Fakat Bracks, mevcut transfer döneminde henüz resmi bir müzakere sürecinin söz konusu olmadığını belirtti. Fred’i kadrolarında görmek istediklerini dile getiren Bracks, transferin önündeki en büyük engelin Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesi olduğunu vurguladı.

“FRED’İ TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM”

Bracks açıklamasında şu şekilde sözlerine yer verdi: “Görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim, hâlâ istiyorum. Ancak orada oynuyor ve sözleşmesi var. Bu hem kulübün hem de benim hayalim. Mevcut kontratı nedeniyle şu an için bu transferi gerçekleştiremedik. Kapımız ona sonuna kadar açık. Belo Horizonte ve kulüple güçlü bağları var. Bana kalsa çoktan burada olurdu.”

KULÜBÜNÜN HER ZAMAN TAKİBİNDE

Atletico Mineiro altyapısından yetişen Fred’in, Belo Horizonte’ye her gelişinde kulübün maçlarını takip ettiği ve geçtiğimiz yıl Arena MRV’de forma giymenin hayalini kurduğunu duyurulmuştu.

FRED’İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 32 maçta görev alan Fred, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.