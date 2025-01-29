Fenerbahçe’ye Kötü Haber: Mourinho’ya Ceza

FENERBAHÇE’DE ŞOK CEZA DURUMU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon ile oynanan maçta takımını gecikmeli sahaya çıkardığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Mourinho, en az 1 maç men cezası aldı. Bu durum, onun Midtjylland karşılaşmasında takımı yönetemeyeceği anlamına geliyor. UEFA Disiplin Kurulu’nun aldığı bu karar, Fenerbahçe camiasında büyük bir şok yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu cezası da devreye girdi.

GEÇMİŞTEKİ KIRMIZI KART ETKİ YAŞATIYOR

Jose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynanan bir maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu durumu değerlendirip Portekizli teknik adama 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince, Mourinho’nun Midtjylland maçını oynayamaması kesinlik kazandı. Fenerbahçe yönetimi, bu cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunma yolunu düşünüyor. Ancak, UEFA’nın bu tür kararları genelde değiştirmediği biliniyor.

TEKNİK EKİP PLANI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Jose Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibindeki planların yeniden şekillenmesine neden oldu. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertliler, bu kritik maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinde önemli bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zor hale geliyor.

GALİBİYET ŞARTIYLA BAŞLAYACAK KRİTİK DÖNEM

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek adına Midtjylland maçından kesin bir galibiyet almak zorunda. Teknik heyetteki eksikliğe rağmen, Mourinho’nun ekibi sahada kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merak etmekte. UEFA’nın verdiği karar sonrası gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir tepki vereceğine çevrildi.