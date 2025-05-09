Fenerbahçe’ye Taraftarlar ‘Ali Koç İstifa’ Dedi

FENERBAHÇE LİDERİN GERİSİNDE KALDI

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla Süper Lig’de şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

İSTİFA SESLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe taraftarları, bu yıl da şampiyonluk gelmeyince Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa seslerini yükseltmeye başladı. Taraftarlar, Ali Koç’un görev süresi boyunca yaşanan başarısızlıkları protesto amacıyla bu kez İstanbul Boğazı’ndaki yalısının önünde toplandı.

PANKARTLI PROTESTO

Tekneyle yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, üzerinde “Ali Koç istifa” yazılı pankart açarak tezahüratlarda bulundu. Bu görüntü, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gündem haline geldi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YOK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda yönetim olarak istifa düşüncelerinin olmadığını ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıkladı.