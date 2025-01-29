Fenerbahçe’ye UEFA’dan Jose Mourinho Cezası

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ JOSÉ MOURINHO’YA CEZA

Fenerbahçe’nin teknik patronu José Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçının ikinci yarısına takımını gecikmeli çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Portekizli teknik adam, en az bir maç men cezası aldı. Bu durum nedeniyle, Midtjylland karşılaşmasında ekibini yönetemeyecek. UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği bu karar, Fenerbahçe camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. Daha önce ertelemeli bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle o cezası da geçerlilik kazandı.

KIRMIZI KART GEÇMİŞİ SÜREÇTE ETKİLİ OLDU

José Mourinho, daha önce Manchester United ile oynadığı bir maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu durumu dikkate alarak Portekizli teknik adama bir maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki yeni disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti. Fenerbahçe yönetimi, cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itiraz etmeyi düşünüyor. Ancak UEFA’nın genel olarak bu tür kararları değiştirmediği biliniyor.

FENERBAHÇE’DE PLANLAMALAR DEĞİŞİYOR

José Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibinde bazı değişikliklere neden oldu. Midtjylland maçında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik müsabakada teknik heyet eksikliği ile sahaya çıkacak. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesinin önemli bir virajı olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da zorlaşacak.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK DÖNEM

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek adına Midtjylland maçından mutlaka galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik heyet eksikliğine rağmen, Mourinho’nun ekibi kazanmak için sahada mücadele edecek. Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takım üzerindeki etkilerini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği cezanın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir tepki vereceğine çevrildi.