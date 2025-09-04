Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arıyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek milli araya morallı giren Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. 31 Ağustos’ta Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson’u kadrosuna katarak güçlenen sarı-lacivertlilerin en büyük merakı, yeni teknik direktörün kim olacağı. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra Fenerbahçe’nin gündeminde birçok teknik direktör ismi belirdi.

AYKUT KOCAMAN’IN ADI GEÇİYOR

Fenerbahçe’de yerli teknik direktör adayları arasında dikkat çeken bir isim ise Aykut Kocaman oldu. Uzun zamandır takım çalıştırmayan Kocaman’ın, Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı ve kulüp yönetiminin de bu tecrübeli teknik adamı gündeminde bulundurduğu belirtiliyor.