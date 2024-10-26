Fenerbahçe’yi Ziyaret Eden Leonardo Bonucci

LEONARDO BONUCCI İSTANBUL’DA FENERBAHÇE’Yİ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe’nin dün UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaştığı karşılaşmayı izlemek için kulübün davetlisi olarak İstanbul’a gelen Leonardo Bonucci, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenmanın bir bölümünü izleyen Bonucci, idmanın sonrasında eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

BONUCCI’DEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe TV’ye verdiği röportajda İstanbul’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Leonardo Bonucci, 1-1 eşitlikle sona eren maçı değerlendirdi. Bonucci, “Hem burada olduğum için hem de kulüpten bu daveti almış olduğum için çok mutluyum. Geçen sezon buraya geldiğimde taraftarların o tutkusunu, sıcaklığını hissetmiştim. Dün de stada geldiğimde aynı şeyi tekrardan gördüm. O yüzden taraftarlara teşekkür ediyorum. Bence takım çok iyi bir maç oynadı. Maçı kazanamamış olmak yazık oldu. Bu oyun devam ettiği müddetçe takımın ligde çok iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum” dedi.