Fenerbahçe Yönetiminden Acil Toplantı Sonrası Açıklama

FENERBAHÇE, MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında oynadığı maçta, Fatih Karagümrük’e deplasmanda 2-0 yenilerek şampiyonluk hedefine büyük bir darbe aldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında önemli bir yara almış oldu.

TOPLANTI YAPILDI

Maç bitiminde Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil toplantı düzenleme kararı aldı. Yaklaşık bir saat süren bu toplantının ardından yönetim stadyumdan ayrıldı.

TEDESCO İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Toplantı sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz’den, teknik direktör Domenico Tedesco hakkında açıklama geldi. Basında yer alan “Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor.” iddialarına Gürbüz, “Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!” şeklinde yanıt verdi.

