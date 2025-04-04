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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Elendi

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MAÇ SONUCUNDAKİ ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’ı konuk etti ve bu mücadele sonunda 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakiplerine karşı aldığı bu yenilgi sonrasında bir dizi sorunla yüz yüze geldi. Sarı-kırmızılı Galatasaray, Beşiktaş derbisinde yaşadığı mağlubiyetin ardından şampiyonluk havasına girmişken, Türkiye Kupası’na veda etmek Fenerbahçe’yi yeni bir krizle baş başa bırakıyor.

PSİKOLOJİK ETKİLERİN ANALİZİ

Maçın başlama saati olan 20.45’e kadar, birçok kişi Galatasaray’ın turnuvadan eleneceğini ve bunun da rakibin moralini bozup Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında öne geçireceğini öngörüyordu. Ancak beklenen gelişmeler yaşanmadı ve durum tam tersine döndü. Galatasaray, bu sezon Kadıköy’deki ikinci zaferini elde etti ve teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği de tartışılmaya başlandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, derbi günü doğum günü olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray’a karşı alınan bu sonuç nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Amerika’da bulunduğu bilinen Koç’un, maç sonucuyla ilgili düşünceleri merak ediliyor.

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