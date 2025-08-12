Fenerbahçelilerden Taraftara Büyük Destek

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TARİHİ GÜN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun rövanşında Feyenoord ile karşılaştı. Deplasmanda ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda ağırladığı Hollanda temsilcisini 5-2 mağlup etti ve toplamda rakibine karşı 6-4’lük üstünlük kurarak play-off’a yükselmeyi başardı.

TARAFTARIN BÜYÜK ROLÜ

Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri, kesinlikle taraftardı. Fenerbahçeli futbolseverler, Feyenoord karşılaşmasında stadyumu tamamen doldurdu. Yeni sezonun Kadıköy’deki ilk resmi maçına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, maç esnasında takımlarına coşkulu tezahüratlarla destek verdi.

YENİDEN YÜKSELEN PERFORMANS

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, uzun zamandır beklenen ruh halini ortaya çıkardı. Oynanan futbol, kamuoyundan tam not aldı ve futbolseverlerin beğenisini kazandı.

5 golle Feyenoord’u geçerek önemli bir zafer elde eden Fenerbahçe, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde önemli bir başarıya imza attı. Bu seçimde mevcut başkan Ali Koç’un karşısında eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran bulunuyor.

ALI KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord karşılaşmasının ardından “Mutluyuz. İhtiyacımız vardı. En sevindiğim şey taraftarımızın eski günleri anımsatan performansıydı. İnşallah böyle devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA YENİ BİR SAYFA AÇMAK

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edemedi. Play-off turunu geçmesi halinde, tam 17 yıl sonra Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda boy gösterecek.