“Ferdi Kadıoğlu’nun Premier Lig Performansı”

FERDİ KADIOĞLU’NUN PREMER LİG’DE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Brighton’a katılan Ferdi Kadıoğlu, zaman içinde İngiltere Premier Lig’de adını daha fazla duyuruyor. Çok yönlü bir kanat oyuncusu olan Ferdi, Liverpool’un evinde oynadığı maçta Kop Tribünü’ne karşı ağları havalandırarak Premier Lig’deki ilk golünü kaydetmişti. İngiliz medyasından The Athletic’te yer alan bir analizde, millî futbolcunun esnekliğine vurgu yapılırken, Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler’in de şaşkınlığına değinildi.

BRIGHTON’IN LİVERPOOL İLE OYNADIĞI MAÇ

Brighton, geçtiğimiz hafta sonu Anfield’da Liverpool ile mücadele etti. Maça ilk 11’de başlayan Ferdi Kadıoğlu, takımının 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada tek golü atan oyuncu oldu. Bu, Ferdi’nin Premier Lig’deki ilk golüydü. Eski Fenerbahçe oyuncusu, Liverpool maçının ardından Sky Sports’a konuştu ve “İlk golüm için çok mutluyum ama maçtan sonra biraz hayal kırıklığına uğradım. İlk yarıda durumu 2-0’a getirecek fırsatlar yakalamıştık. Eğer farkı açamazsanız, rakipler sizi cezalandırır. İlk yarıda kontrolü ele geçirdiğimizi düşünüyorum ama ikinci yarıda ilk yarıdaki kadar iyi oynamadık” ifadelerini kullandı.

THE ATHLETIC’İN FERDİ ANALİZİ: KADIOĞLU ZAMANLA DAHA DA GÜÇLENİYOR

Öte yandan, İngiltere’de geniş bir okuyucu kitlesine sahip The Athletic’te Ferdi Kadıoğlu’nun çok yönlülüğünden ve ‘joker’ özelliğinden bahsedildi. Brighton muhabiri Andy Naylor tarafından yazılan “Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton’ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor” başlıklı yazıda, “James Milner’ın Premier Lig’deki 22 yıllık kariyeri, çoklu görev yetenekleriyle şekillendi. Ferdi Kadıoğlu için İngiliz futbolunda henüz ilk günler ancak Ferdi, Milner’ın sakatlığı nedeniyle devam eden yokluğunda Brighton & Hove Albion’ın en çok yönlü oyuncusu olarak öne çıkıyor” denildi.

KADIOĞLU’NUN ROLÜ VE HÜRZELER’İN YORUMLARI

Milner, Ağustos ayında Arsenal’le oynadıkları maçta sakatlandığı için Liverpool’a karşı Anfield’da forma giyemedi. Kadıoğlu, Brighton’daki sekizinci maçında ikinci golünü attı. Üç gün önce, Carabao Kupası son 16 turunda oynanan Liverpool maçında ilk yarıda sol bekte görev yapmış, ama küçük bir sakatlık nedeniyle devre arasında oyuna geri dönememişti. Hürzeler, Ferdi’nin farklı pozisyonlarda oynama kabiliyetini değerlendirerek “Bence bu onun için büyük bir özellik ve bu esnekliğe sahip olması büyük bir avantaj. Ama tabii ki oyuncu için de tek bir pozisyona sabitlenmek daha kolay” şeklinde yorum yaptı.

KADIOĞLU’NUN TRANSFERİ VE GELECEĞİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın toplamda yaklaşık 200 milyon sterlin maliyetle yaptığı dokuz yaz transferinden tek savunma oyuncusu idi. 25 milyon sterlin maliyetle gerçekleşen bu transfer, başlangıçta sol bekte Estupinan’a rakip olarak düşünülüyordu. Ancak Kadıoğlu, hem savunmada hem de hücumda yer alma potansiyelini gösteriyor.