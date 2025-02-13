Ferdi Tayfur’un Mevlitleri Yoğun İlgi Gördü

AKRABALAR ARASINDAKİ ÇEKİŞME DİNİ MİTİNGLERİ ARTIRIYOR

Miras anlaşmazlıkları nedeniyle yaşanan gerginlik, farklı şehirlerdeki mevlitlerde de etkin bir ilgi uyandırıyor. Ferdi Tayfur’un hayranları, İstanbul, Adana ve Marmaris gibi çeşitli yerlerde bir araya gelerek dualar ediyor.

DUALAR BİR ARADA YÜKSELDİ

Tayfur’un sevenleri, “Her yerde dua okunsun babam için” diyerek, desteklerini ve sevgilerini gösteriyor. Miras meselesi, insanların bir araya gelmesine ve müzik sanatçısının hatırası için toplu dualar düzenlenmesine vesile oluyor.