Ferdi Zeyrek’in Vefatı Üzerine AK Parti Kararları

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI SONRASI BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILACAK

Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi gerçekleşecek. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu. Turgut, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız. Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanede tedavi altına alındı. Zeyrek, 9 Haziran’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Merhum Zeyrek’in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildi.