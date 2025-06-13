Ferdi Zeyrek’in Vefatından Sonra Manisa Kararı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATINDAN SONRA BAŞKANLIK SEÇİMİ

Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, bu seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını duyurdu. Turgut, konuya dair yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağız.” ifadelerini kullandı. Turgut, yeni seçilecek başkanın kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve halkının yararına projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. “Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır.” dedi.

FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapıldı. Tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bu trajik olay, Manisa’da derin bir üzüntü yarattı.